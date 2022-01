Le CHU de Québec déplore le décès d’une fillette des suites de la COVID-19

L’Université Laval a le regret d’annoncer le décès au CHUL d’une fillette âgée de 4 ans en raison de circonstances liées à la COVID-19. Il s’agit d’un triste événement, aussi rare que regrettable.

Le CHU transmet ses plus sincères condoléances aux parents et à la famille de la jeune fille. Pour des aspects de confidentialité et par respect pour la famille endeuillée, aucune entrevue ne sera accordée et aucun autre commentaire ne sera divulgué par le CHU.

«Les représentants des médias sont priés de respecter la volonté de la famille de vivre cette période difficile en toute intimité. Aucune entrevue ne sera accordée de leur part sur le sujet», ajoute la direction du CHU de Québec dans un communiqué succinct.