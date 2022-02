Jérémy Gabriel lors de la conférence de presse de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Jérémy Gabriel et sa mère poursuivent à nouveau Mike Ward en justice

Jérémy Gabriel et sa mère réclament respectivement 288 000$ et 84 600$ d’indemnités à l’humoriste Mike Ward pour les différents préjudices subis à cause de propos jugés «discriminatoires».

«Les propos fautifs du défendeur ont eu un effet destructeur sur le demandeur et sa mère», indique la poursuite judiciaire, déposée à la Cour supérieure de Québec. «Le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque au demandeur et cherche à le ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris de son public», est-il indiqué dans la poursuite.

Dans leur demande, Jérémy Gabriel et sa mère soulignent les effets à long terme des blagues de l’humoriste. «Les propos fautifs du défendeur ont également nui à la carrière du demandeur. Les propos tenus dans les spectacles du défendeur ont grandement nui au développement du talent du demandeur. La moquerie se manifeste aujourd’hui et ce sera raisonnablement le cas pour le futur», précise la demande introductive d’instance.

Mme Gabriel a été «dévastée» par ces blagues. «Aux yeux de la demanderesse, les propos de monsieur Ward sont venus « tout briser ». La demanderesse a pleuré énormément. Elle souffre d’insomnie, est impatiente, a perdu confiance envers les gens. Elle prend des antidépresseurs depuis 2012», précise le document judiciaire, déposé à la Cour de Québec, de Mme Gabriel.

Une longue joute judiciaire

En 2012, Jérémy Gabriel a saisi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse concernant les mêmes blagues proférées à son égard par Mike Ward dans le cadre de son spectacle «Mike Ward s’eXpose». L’humoriste a contesté les accusations jusqu’en Cour suprême.

Le recours en discrimination de Jérémy Gabriel a finalement été rejeté. La Cour suprême concluait plutôt «qu’un autre recours serait cependant approprié». Ce qui est le cas en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec, explique l’avocat de Jérémy Gabriel et sa mère, Me Stéphane Harvey.

Jérémy Gabriel s’était retiré des réseaux sociaux en 2019 après avoir reçu des «menaces de mort». Mike Ward avait réagi «avec empathie» sur Facebook à cette décision.

M. Gabriel est atteint du syndrome de Treacher Collins, une maladie congénitale caractérisée chez lui par des malformations au niveau de la tête et une surdité sévère.

