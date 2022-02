Le Carnaval de Québec et la manifestation simultanément lancés

Comme prévu, le maire de Québec Bruno Marchand a remis les clés de la Ville à Bonhomme Carnaval vendredi en début de soirée.

L’heure était à la fête vendredi vers 17h devant le palais de Bonhomme situé juste devant le Parlement de Québec.

Une centaine de participants patientait pour entrer sur le site du Carnaval, pendant que de l’autre côté de la rue, une poignée de manifestants pacifiques prenait place devant le Parlement sous le regard attentif des policiers.

Bruno Marchand était optimiste quant à la proximité entre le Carnaval de Québec et la manifestation. «Je m’attends à du respect envers les citoyens, les commerçants et ceux qui participent au Carnaval», a-t-il rappelé en point de presse.

En début de soirée, la majorité des manifestants se trouvait à l’angle du boulevard René-Lévesque et de l’avenue Honoré-Mercier. Une centaine de personnes brandissait pancartes et drapeaux en guise de contestation face aux mesures sanitaires. La majorité des camions et automobiles qui circulait sur le boulevard René-Lévesque faisait retentir les klaxons en guise de soutien à la cause.

Plus de détails à venir