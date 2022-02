COVID-19: baisse importante des hospitalisations

Le Québec enregistre une baisse de 70 hospitalisations dues à la COVID-19, pour un total de 1672 personnes présentement hospitalisées dans les hôpitaux québécois.

Selon les derniers chiffres gouvernementaux, les soins intensifs recensent également une diminution de cinq personnes, pour un total de 102 personnes admises dans ces unités dans la province.

Québec rapporte 17 nouveaux décès dans les dernières 24 heures. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec atteint désormais 13 903 décès.

En ce qui concerne les nouvelles infections, on rapporte 1861 nouveaux cas dans la province. Par contre, il faut noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 5 -2 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 59 -2 Hôpital général de Montréal 26 0 Hôpital général juif 67 -4 Centre hospitalier de St. Mary 45 0 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 60 -7 Hôpital de Verdun 11 0 CHU Sainte-Justine 17 -2 L’Hôpital de Montréal pour enfants 11 -1 Hôpital neurologique de Montréal 4 0 Hôpital Royal Victoria 35 -1 Hôpital de LaSalle 7 -1 Hôpital général du Lakeshore 24 -1 Hôpital de Lachine 6 0 Hôpital Fleury 12 0 Hôpital Jean-Talon 12 -2 Hôpital Santa Cabrini 30 +2 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 58 -1 Hôpital Notre-Dame 20 -3 Gouvernement du Québec

86% de la population de 5 ans et plus entièrement vaccinée

Le Québec affiche 86% de premières doses pour les cinq ans et plus, et 91% de deuxièmes doses de vaccin.

La moitié (50%) de la population de cinq ans et plus a également reçu une troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

Ce sont 12 710 doses de vaccin supplémentaires (12 669 doses dans les dernières 24 heures et 41 avant le 22 février) qui viennent s’ajouter au total de la province. On dénombre ainsi 18 354 449 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (302 778), les Québécois ont reçu 18 657 227 doses de vaccin contre la COVID-19.

Non-vaccinés de 18 ans et plus au Québec

517 434 personnes