L’accueil de réfugiés ukrainiens au Canada facilité

Une autorisation de voyage d’urgence sera créée pour les Ukrainiens souhaitant venir temporairement au Canada pour fuir leur pays. Tous les ressortissants ukrainiens pourront faire une demande pour en bénéficier. Le gouvernement confirme donc qu’il accueillera des réfugiés de ce pays.

Les ressortissants seront en mesure de rester au Canada pour une durée d’au moins deux ans, en fonction de la vérification de leurs antécédents et de l’enquête de sécurité. Il n’y aura pas de limite au nombre d’Ukrainiens pouvant présenter une demande.

«Nous visons à ce que ce volet puisse recevoir des demandes d’ici 2 semaines, explique-t-on dans un communiqué d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Nous continuons d’encourager les Ukrainiens à présenter des demandes à tous les programmes, et celles-ci seront priorisées.» Selon le ministère, cette mesure permet aussi d’éliminer bon nombre des exigences normales pour les visas.

Immigration facilitée

Ottawa se dote également de mesures permettant aux Ukrainiens de demander un permis de travail ouvert. Les employeurs pourront ainsi embaucher plus facilement des ressortissants ukrainiens. IRCC délivrera également des permis de travail ouverts aux visiteurs, travailleurs et étudiants ukrainiens qui se trouvent actuellement au Canada et qui ne peuvent pas rentrer chez eux en toute sécurité.

Le ministère envisage de mettre en place une voie spéciale de parrainage de regroupement familial pour la résidence permanente pour les familles ukrainiennes. Plus de détails sur ce programme seront donnés dans les semaines à venir.

Je suis inspiré par le courage dont les Ukrainiens ont fait preuve en défendant les idéaux démocratiques que nous chérissons au Canada. Pendant qu’ils se défendent contre la guerre d’agression coûteuse de Poutine, nous offrirons un refuge sûr à ceux qui ont fui pour se protéger et protéger leur famille. Les Canadiens sont solidaires des Ukrainiens en ces temps difficiles et nous les accueillerons à bras ouverts. Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

De plus amples renseignements sur les critères de candidature et le calendrier de ces nouveaux programmes de résidence permanente et temporaire seront disponibles dans les jours et semaines à venir.

Rappelons que le premier ministre du Québec, François Legault, s’est engagé à accueillir des réfugiés ukrainiens «dans les semaines et les mois à venir». Depuis le 1er janvier 2022, plus de 6100 Ukrainiens sont arrivés au Canada.

Au cours des derniers jours, les partis d’opposition à Ottawa ont demandé la fin du visa obligatoire pour les demandeurs ukrainiens, tout comme l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration.