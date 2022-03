COVID-19: légère augmentation des hospitalisations

Le plus récent bilan de la situation pandémique au Québec fait état d’une légère hausse des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs. En effet, les hôpitaux de la province soignent présentement 1254 patients atteints de la COVID-19, soit 16 de plus qu’hier.

Aux soins intensifs, on trouve trois patients de plus qu’hier, pour un total de 79.

Le Québec déplore aussi six nouveaux décès, ce qui porte le bilan humain de la pandémie à 14 091 victimes.

Depuis le dernier bilan, 4923 doses de vaccin contre le virus ont été administrées.

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 4 0 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 52 +3 Hôpital général de Montréal 17 0 Hôpital général juif 48 +2 Centre hospitalier de St. Mary 30 +1 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 50 +1 Hôpital de Verdun 10 0 CHU Sainte-Justine 13 -1 L’Hôpital de Montréal pour enfants 10 0 Hôpital neurologique de Montréal 3 0 Hôpital Royal Victoria 22 +2 Hôpital de LaSalle 6 0 Hôpital général du Lakeshore 14 0 Hôpital de Lachine 2 0 Hôpital Fleury 10 0 Hôpital Jean-Talon 10 0 Hôpital Santa Cabrini 12 0 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 45 -1 Hôpital Notre-Dame 12 0