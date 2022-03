«Affaire Sunwing»: Transports Canada impose une première série d’amendes

Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Sunwing, Transports Canada a imposé plusieurs amendes à des passagers qui n’étaient pas pleinement vaccinés au moment de prendre leur vol. Ces amendes ont été données à six passagers et peuvent atteindre un maximum de 5 000$.

«Certains des comportements rapportés en lien avec le vol du 30 décembre 2021 sont inacceptables et ne seront pas tolérés. C’est pourquoi Transports Canada a pris action immédiatement.», affirme le ministre des Transports, Omar Alghabra, dans un communiqué diffusé mardi.

Rappelons que tout passager doit être entièrement vacciné pour monter à bord d’un avion partant du Canada, en vertu de l’Arrêté d’urgence visant les exigences relatives à l’aviation civile en temps de pandémie.

Assurer la sécurité et la sûreté des passagers et du personnel de bord pendant un vol est une priorité absolue pour Transports Canada. Les règlements et les exigences en matière d’aviation civile doivent être respectés, et ceux qui ne s’y conforment pas s’exposent à des sanctions importantes.

Extrait d’un communiqué de Transports Canada