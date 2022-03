Le Canada augmente les sanctions à l’encontre de la Russie

Le Canada veut resserrer l’étau autour du président russe, Vladimir Poutine, en ajoutant de nouvelles sanctions contre la Russie et en envoyant plus d’armes et de matériel létal à l’Ukraine dans les prochains jours et les prochaines semaines.

Pour le premier ministre canadien, Justin Trudeau, il s’agit de veiller à ce que les Ukrainiens aient les outils nécessaires pour continuer leur «défense héroïque de leur pays et des piliers de la démocratie». Le premier ministre Trudeau souhaite également répondre à une demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky, lequel souhaite obtenir plus de soutien de la part des alliés de l’OTAN, dans cette crise.

«L’invasion illégale de Vladimir Poutine en Ukraine menace la sécurité de l’Europe et du monde, ainsi que celles des démocraties», explique le premier ministre canadien, Justin Trudeau, lors d’une conférence de presse à Bruxelles, en Belgique. Quelques heures auparavant, M. Trudeau a participé à un sommet extraordinaire des dirigeants des pays membres de l’OTAN. Plusieurs dirigeants se sont rencontrés pour discuter de la réponse de l’OTAN à l’attaque militaire russe en cours contre l’Ukraine.

Plusieurs sanctions en vue

Dès aujourd’hui, le Canada sanctionne 160 membres du Conseil de la fédération de la Russie qui ont «facilité et permis cette invasion non justifiée». Cela porte à 964 le nombre d’individus directement liés à Vladimir Poutine qui ont été sanctionnés par le gouvernement fédéral.

De nouvelles interdictions sur les exportations vers la Russie seront imposées afin d’affaiblir les capacités militaires russes. Les domaines visés sont notamment l’électronique, l’informatique, les télécommunications ainsi que les transports. D’autres secteurs seront également touchés.

Poutine doit savoir qu’il n’y aura pas d’érosion de notre détermination et que les conséquences catastrophiques de nos sanctions vont amplifier avec le temps. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau

Contribution canadienne augmentée



Le Canada promet aussi d’ajouter 3400 soldats à la force militaire de l’OTAN, y compris du soutien aérien, maritime et terrestre.

«Nous annoncerons l’attribution de 50 millions de dollars de notre contribution d’aide humanitaire au Programme alimentaire mondial, à l’Organisation mondiale de la santé, à l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, à l’organisation People in Need et à la Croix-Rouge canadienne», ajoute le premier ministre canadien.

De plus, 4,8 millions de dollars seront débloqués pour des entités comme l’UNESCO afin de protéger les Ukrainiens victimes des bombardements russes.

Dans ce contexte, le premier ministre canadien a l’intention d’accroître les dépenses canadiennes dans la défense. Des discussions auront lieu au sein du gouvernement à ce sujet. La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, devrait présenter le budget fédéral au début du mois d’avril.