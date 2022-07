Une vague de chaleur s’installe dans le sud du Québec

Chaleur et humidité s’invitent cette fin de semaine dans le sud du Québec. Les températures pourraient dépasser les 30°C à certains endroits.

La chaleur s’installe au Québec avec des températures au-dessus des moyennes saisonnières pour les prochains jours, d’après Environnement Canada.

Le temps chaud s'installe au Québec avec des températures au-dessus des moyennes saisonnières pour les prochains jours.#MeteoQC pic.twitter.com/4QQzP7TJHQ — ECCC Meteo Québec (@ECCCMeteoQC) July 15, 2022

Avec l’humidité, les ressentis frôleront les 35°C et plus pour certains secteurs du centre et du sud de la province dimanche, précise MétéoMédia.

À Montréal, deux journées ensoleillées sont attendues avec un mercure oscillant entre 28 et 30 degrés.

Chaque année, la métropole connaît des vagues de chaleur pendant l’été. Les îlots de fraîcheur, situés dans les secteurs plus boisés de l’île, sont à privilégier.

Les conséquences de la chaleur sur la santé ne sont pas à prendre à la légère. Selon la responsable du dossier des changements climatiques à la Direction régionale de santé publique (DRSP), Martine Lévesque, il est important «de boire de l’eau régulièrement sans attendre d’avoir soif», afin d’éviter une déshydratation.