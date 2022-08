Une rentrée scolaire sans autobus?

Les centres de services scolaires du Québec se préparent à la possibilité d’une rentrée sans autobus pour assurer le transport des écoliers de la province. À quelques jours du retour en classe, les centres de services scolaires (CSS) et la Fédération des transporteurs par autobus ne se sont toujours pas entendus sur les termes de renouvellement de leurs contrats. Environ 60% de ces contrats sont arrivés à échéance le 30 juin dernier.

Assurer une rentrée scolaire normale

Pour Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ), «après deux années de pandémie, il est essentiel que la rentrée scolaire se déroule le plus normalement possible pour les élèves et c’est pourquoi les écoles seront ouvertes et prêtes à les accueillir comme prévu au calendrier scolaire», a-t-elle déclaré.

Nous n’envisageons pas de report, d’annulation ou même d’enseignement à distance. Caroline Dupré, PDG de la Fédération des centres de services scolaires du Québec

En vue de la situation, la fédération, qui veille à la réussite scolaire de plus d’un million d’élèves, se prépare déjà à mettre en place des mesures de contingence, afin de pallier au manque de transporteurs, si ce scénario se produisait. Ces mesures pourraient varier et seraient adaptées aux besoins et à la réalité des centres de services scolaires concernés: services de garde, transport en commun, pédibus (système d’accompagnement des élèves à pied). Chaque journée sans sollicitation de services de transport libère une enveloppe de 5M, somme qui pourrait être utilisée par les centres de services scolaires pour mettre en place des solutions d’urgence.

Un négociateur nommé par Québec pour dénouer la situation

Dans ce qui peut avoir des allures d’impasse, Québec a décidé d’intervenir et de nommer un négociateur. Le gouvernement mise sur le juriste Me Sauvageau pour faire avancer les négociations et trouver un terrain d’entente entre les différentes parties avant que la sonnerie des classes ne retentisse. Cette nouvelle a été accueillie «favorablement» par la Fédération des centres de services, qui se dit «rassurée que les négociations se poursuivent».

C’est entre autres, l’inflation, la hausse des dépenses d’exploitations, et la pénurie à laquelle fait face l’industrie du transport scolaire qui compliquent les termes de finalisation d’entente pour le renouvellement de contrats selon le ministère de l’Éducation.