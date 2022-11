Le gouvernement fédéral annonce une série mesures visant à soutenir les Canadiens

Le gouvernement Trudeau annonce une série de mesures visant à soutenir et à améliorer le filet de sécurité social des Canadiens dans le contexte de l’inflation et des hausses de prix en tout genre.

C’est la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui présente la mise à jour économique et budgétaire du gouvernement fédéral, jeudi après-midi.

«Nous offrons des mesures ciblées pour alléger l’inflation parce que c’est la bonne chose à faire», explique la vice première ministre du Canada. «Pendant que la Banque du Canada lutte contre l’inflation, nous ne compliquerons pas son travail».

Rappelons que la Banque du Canada a haussé son taux d’intérêt de référence de 0,25% à 3,75% depuis le mois de mars. Certains économistes s’attendent à une récession dans un avenir proche.

Aider davantage les petites entreprises

Le gouvernement fédéral souhaite réduire les frais de carte de crédit pour les petites entreprises pour qu’elle n’ait pas besoin de choisir entre réduire leurs marges déjà étroites et répercuter ces frais sur leurs consommateurs.

Les grandes entreprises verront le rachat d’action imposé pour qu’ils paient leur juste part et pour les inciter à réinvestir leurs bénéfices dans les travailleurs canadiens.

Faciliter l’accès à la propriété, garantir l’accès au logement

Ottawa veut veiller à ce que les logements servent de résidence pour les canadiens et non d’actifs pour les investisseurs, tout en maintenant leur engagement de rendre plus accessibles l’accès à la propriété pour les jeunes et les nouveaux canadiens.

C’est pourquoi Mme Freeland a annoncé la création d’un compte d’épargne libre d’impôt lors de l’achat de la première propriété, qui permettra d’économiser plus facilement pour la mise de fond. En parallèle à cette mesure, le crédit d’impôt lors de l’achat d’une première habitation sera doublé pour couvrir le coût de clôture qui accompagne cet achat.

Le gouvernement fédéral souhaite également aider les locataires à faible revenu: ainsi le crédit pour la TPS sera doublé au cours des six prochains mois. Les 11 millions ce canadiens les plus en difficultés pourront bénéficier de ces chèques de TPS dans leur compte ou leur boite aux lettres, dès demain.