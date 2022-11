FAA: inarrêtable

Félix Auger-Aliassime pulvérise tout sur son passage. Sa dernière victime? L’ Américain Frances Tiafoe, qu’il a écrasé par un pointage de 6-1, 6-4. Ce triomphe lui permet d’atteindre le carré d’as du tournoi du Masters de Paris.

Il s’agit d’une 16e victoire consécutive pour Auger-Aliassime. Durant cette séquence phénoménale, le Québécois a remporté trois tournois, soit ceux de Florence, Anvers et Bâle. Il n’en avait gagné qu’un auparavant.

Le droitier a commencé la partie en lion, avec une avance de 4-0. Il ne lui a fallu que 27 minutes pour clore la première manche. Lors du deuxième assaut, il s’est forgé rapidement une avance de 3-1, avant de disposer de son adversaire à sa sixième balle de match.

On ignore toujours qui sera le prochain adversaire de FAA. En demi-finales, il affrontera le vainqueur du duel entre le premier mondial, Carlos Alcaraz, et le Danois Holger Rune. De l’autre côté du tableau, le Serbe Novak Djokovic, l’Italien Lorenzo Musetti, le Grec Stefanos Tsitsipas et l’Américain Tommy Paul sont toujours de la partie.