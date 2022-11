Trudeau double le crédit d’impôt pour la TPS pendant 6 mois

Le gouvernement Trudeau double les paiements du crédit d’impôt pour la TPS afin de lutter contre la poussée inflationniste. Les quelque 11 millions de foyers qui bénéficient déjà de cette aide financière recevront donc un versement supplémentaire.

Cela signifie jusqu’à 467 $ de plus pour les couples avec deux enfants et 234 $ de plus pour une personne seule. Le paiement de ces versements bonifiés débute aujourd’hui. Il se fera automatiquement, ce qui veut dire que les bénéficiaires n’ont pas à en faire la demande.

«Pour les familles de la classe moyenne et ceux qui en ont le plus besoin, ça veut dire plus d’argent dans vos poches pour aider à payer vos factures», indique le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse.

Cette annonce survient le lendemain de la mise à jour économique d’automne du gouvernement. La ministre de l’Économie, Chrystia Freeland avait alors annoncé une série de mesures visant à soutenir les canadiens dans un contexte d’incertitude économique.