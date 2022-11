Vers un autre convoi de la liberté en février?

Un an après avoir été expulsés de la capitale canadienne, les organisateurs du convoi de la liberté souhaitent récidiver. C’est du moins ce qui est clamé dans une annonce publique, lancée dans la foulée de la Commission d’enquête sur l’état d’urgence.

L’annonce a été publiée par l’Albertain James Bauder, aussi fondateur de Canada Unity, rapporte TVA Nouvelles. M. Bauder encourage le départ d’un convoi à l’ouest du pays les 11 et 12 février 2023 et un départ à l’est les 14 et 15 février, pour un rassemblement général à Ottawa le vendredi 17 février.

«Le thème principal est de partager ouvertement nos histoires et de parler de discrimination et de réconciliation. Nous avons fini de nous battre – il est temps de commencer à mettre davantage l’accent sur l’unité dans nos communautés», écrit James Bauder sur Facebook.

https://www.facebook.com/groups/CanadaUnity/permalink/1222229015302015

Le siège du convoi de la liberté pourrait alors durer quatre jours. Sur place, on promet même l’installation de structures gonflables.

James Bauder a témoigné devant la commission le 3 novembre.