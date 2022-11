Pneus d’hiver: plus qu’une semaine pour la pose

Les Québécois n’ont plus qu’une semaine pour faire installer leurs pneus d’hiver sur leur véhicule, avant la date limite du 1er décembre.

Rappelons qu’au Québec il est obligatoire pour tout usager de la route d’être équipé de pneus d’hiver du 1er décembre jusqu’au 15 mars. L’obligation s’applique à tous les véhicules routiers motorisés immatriculés au Québec, y compris ceux offerts en location. Les remorques ne sont pas visées par cette obligation.

Les automobilistes qui ne respectent pas cette règlementation pourraient recevoir une amende de 200 $ à 300 $.

Un pneu conforme pour la conduite hivernale doit posséder le pictogramme approprié ou être muni de crampons. Les pneus rechapés ou remoulés pour les véhicules de promenade doivent aussi porter le pictogramme ou être munis de crampons. L’utilisation de crampons ou de ce que l’on appelle communément «pneus à clous» est permise à partir du 15 octobre, mais dès le 1er mai ces pneus doivent être retirés.

Exceptions

Il y a de nombreuses exceptions à cette loi, soit:

– les véhicules lourds, les véhicules-outils, la machine agricole ou les roues de secours des véhicules

– les motocyclettes utilisées comme véhicules d’urgence

– une période de sept jours suivant la date d’acquisition du véhicule d’un commerçant de véhicules

– les sept jours précédant l’expiration du contrat de location du véhicule dont la durée est d’un an ou plus

– les véhicules sur lesquels est apposée une plaque d’immatriculation amovible (plaque X)

– les véhicules sur lesquels est apposé un certificat d’immatriculation temporaire (transit) pour la période de validité indiquée sur le certificat, sans excéder une période de sept jours suivant la date de la délivrance de ce certificat

– les habitations motorisées, soit les véhicules automobiles aménagés de façon permanente en logement et les véhicules pour lesquels est délivré un certificat d’exemption de pneus d’hiver par la SAAQ.