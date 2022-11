La vaccination contre l’influenza gratuite

Tous les Québécois qui souhaitent se faire vacciner contre l’influenza pourront le faire gratuitement. Cette décision du ministère de la Santé survient après des consultations auprès de la santé publique. Cette vaccination gratuite sera offerte dès vendredi.

Les familles ayant des enfants âgés de moins de six mois de même que les travailleurs de la santé devraient se faire vacciner dès maintenant, selon le ministère. Il en va de même pour les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes immunosupprimées, les femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres de leur grossesse. Les personnes atteintes de maladies chroniques et les proches aidants devraient aussi se faire vacciner rapidement.

La montée de trois virus – l’influenza, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS) – constitue un cocktail explosif, selon le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau. L’effervescence de ce cocktail génère un achalandage prononcé dans les hôpitaux dans la province, surtout chez les enfants et adolescents.

La gratuité de la vaccination est exceptionnelle, et s’explique par le fort achalandage dans les salles d’attente. Les personnes qui ont déboursé des frais pour se faire vacciner contre l’influenza précédemment ne pourront toutefois être remboursées.

Des spécialistes en santé publique demandaient à Québec de rendre gratuit le vaccin contre l’influenza depuis plusieurs semaines.