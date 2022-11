Arnaques et fraudes: l’ARC appelle à la prudence

L’Agence du revenu du Canada (ARC) signale qu’une variété d’arnaques et de fraudes voient le jour quotidiennement au Canada.

«Si vous recevez un lien par texto/courriel vers un versement de la TPS, c’est une #arnaque!», indique l’ARC sur son compte Twitter personnel.

❌Si vous recevez un lien par texto/courriel vers un versement de la TPS, c’est une #arnaque! (1/2) ⬇️ pic.twitter.com/xIGJbT8wBQ — Agence Revenu Canada (@AgenceRevCan) November 9, 2022

L’agence du gouvernement fédéral précise que les personnes admissibles recevront leur versement unique supplémentaire du crédit pour la TPS automatiquement, par dépôt direct ou par la poste.

De nombreux arnaqueurs et fraudeurs tentent d’imiter les services du gouvernement pour avoir accès à vos renseignements personnels et financiers.

En date du 30 septembre 2022, selon le Centre antifraude du Canada, il y a eu plus de 68 000 signalements de fraude et plus de 43 400 victimes de fraude. Ces chiffres étaient plus élevés en 2021.

Si vous croyez avoir été victime d’une arnaque ou si vous avez fourni involontairement des renseignements personnels ou financiers, l’ARC vous invite à communiquer avec votre service de police local.