Panier d’épicerie: hausse de 1000 $ en 2023

Les Canadiens auront à payer 5 à 7% plus cher pour se nourrir en 2023, selon le Rapport annuel sur les prix alimentaires 2023.

Préparé par des chercheurs de nombreuses universités canadiennes, le rapport prévoit qu’une famille moyenne de quatre personnes dépensera 16 288,41 $ en produits alimentaires l’année prochaine, une augmentation de 1065 $ par rapport à 2022.

Les hausses le plus marquées concernent les légumes (6 à 8%), les produits laitiers (5 à 7%), et les viandes (5 à 7%). Au Québec, le prix des aliments a augmenté de 11% en 2022. La hausse prévue en 2023, quoique significative, n’est donc pas aussi marquée.

Devenir des «acheteurs intelligents»

«Les prix ne baisseront pas de sitôt», affirme le professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie Sylvain Charlebois, en entrevue avec Métro.

Les prix changent pratiquement chaque jour. Il ne faut pas tenir pour acquis que ceux que vous avez vus aujourd’hui en magasin vont être les mêmes demain. Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie

L’expert invite donc les Canadiens à devenir des «acheteurs intelligents». Il suggère notamment de se procurer des substituts aux aliments coûteux, de comparer les prix des différentes épiceries sur Internet, d’être à l’affût des promotions et d’acheter en plus grandes quantités des produits en rabais pour les congeler, si possible.

Par ailleurs, Sylvain Charlebois s’attend à ce que l’industrie agroalimentaire fasse plus d’efforts pour offrir des rabais dans les prochains mois. Généralement, lorsqu’il y a un ralentissement économique, les épiceries s’adaptent en modulant leur prix et en augmentant le nombre de promotions, explique-t-il

Qu’est-ce qui explique la hausse des prix alimentaires?

Comme en 2022, une séquence d’événements internationaux et macroéconomiques fait baisser l’offre d’aliments sur les étagères, ce qui entraîne une hausse des prix.

Les changements climatiques, la pénurie de main-d’œuvre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la guerre en Ukraine ont notamment un rôle à jouer, observe Sylvain Charlebois.

«C’est difficile de dire quels facteurs contribuent plus à l’inflation que d’autres», précise-t-il.

Les chercheurs qui ont rédigé le Rapport annuel sur les prix alimentaires 2023 ne s’attendent pas à ce que la situation s’améliore en 2023. «Nous ne voyons pour l’instant pas la fin de l’incertitude liée à la guerre en cours en Ukraine et le dollar canadien a récemment baissé de cinq à sept cents par rapport au dollar américain, ce qui a fait grimper le coût de tous les produits américains importés», déclare pour sa part le professeur en innovation agroalimentaire à l’Université de la Saskatchewan Stuart Smyth.