Maintenant une allocation de 500 $ pour les locataires à faible revenu

Les locataires à faible revenu pourront toucher une nouvelle allocation de 500 $ au Canada. Ottawa investit en ce sens pour aider les Canadiens à affronter l’inflation.

Cette somme constitue un nouveau supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement.

«Le supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement est essentiel pour aider les locataires à faible revenu qui ont de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts, commente le ministre fédéral du Logement, Ahmed Hussen. Il vise à aider nos voisins les plus vulnérables en leur offrant un soulagement immédiat pendant ces périodes difficiles.»

Pour être admissibles à cette aide, les locataires doivent avoir un revenu familial net rajusté de 20 000 $ ou moins pour les particuliers, ou de 35 000 $ ou moins pour les familles. Il faut aussi avoir rempli une déclaration de revenus pour 2021, et être âgé d’au moins 15 ans.

Le financement peut être obtenu sur le site de l’Agence du revenu du Canada (ARC).