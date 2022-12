Le modèle des sociétés de transport devra changer, admet Guilbault

Devant les défis de financement du transport collectif au Québec, la ministre des Transports Geneviève Guilbault souhaite travailler de concert avec les municipalités afin de trouver des pistes de solutions concrètes. Elle rencontre d’ailleurs l’Union des municipalités du Québec (UMQ) cet après-midi.

«C’est une gestion qui appartient à des administrations municipales. Il y a des choix qui sont faits, il y a des décisions qui sont prises, alors à la suite de ça il faut les assumer», explique la ministre des Transports. «C’est une réflexion qu’il faut avoir de manière lucide, sereine et intelligente sur le transport collectif au Québec.»

Il faut quand même rappeler que c’est de la gestion municipale. Ce n’est pas à moi de venir dire à un maire comment gérer sa société de transport, encore moins à un directeur d’une société de transport comment gérer sa convention collective ou autre. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault

En effet, plusieurs sociétés de transport appellent à une refonte du modèle de financement et à trouver de nouvelles sources de financement auprès du gouvernement du Québec. D’ailleurs, l’Association de transport urbain du Québec (ATUQ) prévoit un manque à gagner de 900 millions de dollars d’ici 2027.

Geneviève Guilbault note que durant la pandémie, Québec a débloqué une aide d’urgence de 1,8 milliard de dollars pour l’ensemble des sociétés de transport, ce qui compensait 100% de leurs pertes tarifaires. Le transport collectif dans la province est principalement financé par les tarifs, le gouvernement du Québec et les municipalités.

«Effectivement, à long terme, on ne peut pas fonctionner comme ça d’année en année avec des aides d’urgence à la dernière minute. Je pense qu’il faut avoir une réflexion sereine et intelligente là-dessus. Je pense que chacun doit faire sa part aussi, quand on parle de certaines décisions qui sont prises», rappelle Mme Guilbault.

Celle-ci a tenu lundi une conférence de presse portant sur le lancement des travaux d’agrandissement au garage de la Société de transport de Laval (STL). Pour ce projet, Québec contribue à hauteur d’un peu plus de 141 millions de dollars, ce qui va permettre à la STL d’accueillir 145 autobus de plus et de profiter d’un agrandissement de 50% de l’espace dans le garage.

Avec @Cskeete et @StphanBoyer, on souligne le début de la construction de la 4e phase du garage 100% électrique de @stlsynchro, qui marque un pas décisif vers l’électrification du parc d’autobus à @villedelavalqc. Un beau projet de transition énergétique et de mobilité durable!⚡️ pic.twitter.com/90MghTrcSJ — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) December 12, 2022

Le gouvernement du Québec vise à électrifier 55% du parc d’autobus urbains de la province d’ici 2030. Il s’agit d’une cible qui est contenue dans le Plan pour une économie verte du gouvernement.