Hausse des cas de COVID-19 prévue durant les Fêtes

Les cas de COVID-19 et les hospitalisations augmenteront pendant le temps des Fêtes, prévoit l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

La présence des variants BQ.1 et BQ.1.1., plus contagieux, et l’augmentation des contacts entraîneront cette recrudescence, selon le scénario de base des dernières projections. L’INSPQ craint particulièrement les contacts intergénérationnels, les personnes plus âgées étant davantage à risque d’infections graves et d’hospitalisations.

«Les nombres élevés de cas de COVID-19 et d’autres virus respiratoires continueront à causer une pression sur le système de santé pendant la période des Fêtes 2022-2023. Il sera important de porter une attention particulière à la protection des personnes âgées ou vulnérables pendant cette période», avertit le vice-président associé aux affaires scientifiques à l’INSPQ, Éric Litvak, par voie de communiqué.

Un scénario plus pessimiste prévoit même que l’ampleur de cette recrudescence pourrait atteindre celle de la vague Omicron, en janvier 2022. Les scénarios modalisés n’incluent toutefois pas de mesures sanitaires, qui pourraient venir réduire le nombre de cas.