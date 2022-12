Attention aux fraudes pendant la période des fêtes

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) invite les Canadiens à redoubler de prudence pour se protéger, devant le risque élevé de fraude pendant la période des Fêtes.

Comme les Canadiens font plus d’achats et voyagent plus durant cette période de l’année, les fraudeurs sont plus actifs. L’ACFC fait part de quelques exemples de fraudes et d’arnaques dont il faut être conscient:

Vol d’identité

Dans les cas de vol d’identité, les fraudeurs peuvent utiliser des informations personnelles d’une autre personne à des fins criminelles. Ces informations servent à ouvrir de nouveaux comptes bancaires, demander des prêts et des cartes de crédit ou faire des achats en ligne.

Arnaques des «grands-parents»

Une arnaque «des grands-parents» se produit lorsque des fraudeurs communiquent avec une personne âgée et se font passer pour un petit-enfant ou un autre parent ou ami. Ils convainquent la victime que leur parent ou ami ont des problèmes et la persuadent de leur envoyer de l’argent pour payer des dépenses, comme une caution ou des frais médicaux à la suite d’un accident de voiture en voyage.

Usurpation d’identité de fonctionnaires

Dans le passé, des arnaqueurs ont prétendu être un employé ou le commissaire de l’ACFC. Ces incidents ciblaient des employés de banque et des consommateurs en leur demandant des renseignements personnels et financiers et, dans certains cas, en leur demandant le paiement d’un solde (taxes dues ou frais liés à un investissement).

Arnaque de l’offre de certificat de placement garanti (CPG)

Une offre frauduleuse de CPG circule en ce moment. Elle fait référence à Manuvie et à la Banque Manuvie. Les fraudeurs se font passer pour des représentants de Manuvie et demandent à leurs victimes de transférer de l’argent pour ouvrir un faux compte de CPG. L’entreprise est au courant de la situation et demande aux gens d’être vigilants.

Si vous avez été victime d’une arnaque, d’une fraude ou d’un cybercrime, veuillez communiquer dès que possible avec votre service de police locale et le Centre antifraude du Canada.