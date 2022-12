Un accord atteint à la COP15

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Les partis en sont venus à une entente au petit matin, à la 15e conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15), de Montréal.

Le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal a finalement été adopté vers 3h30, ce matin. Son objectif principal constitue la protection d’«au moins 30 % des terres, des eaux intérieures et des océans». Un fonds d’affectation à la biodiversité visant à aider les pays moins bien nantis sera créé. On y accordera au moins 20 milliards de dollars annuellement jusqu’en 2025, et 30 milliards d’ici 2030.

Quelques mesures ont toutefois été achoppées de l’accord final. Une cible de réduction des pesticides devait être fixée, ce qui n’a pas été le cas. Il en va de même pour l’élimination des rejets de déchets de plastique et électroniques.

Il s’agit tout de même d’un accord «historique» selon le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault. «On a finalement un « moment Paris » pour la biodiversité, ici, à Montréal. C’est sincèrement un moment qui va marquer l’histoire comme Paris l’a marquée pour le climat», a-t-il indiqué.