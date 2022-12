«Canceled» ou pas en 2023?

L’intimidation à Occupation double, la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk et les nouvelles frasques de Kanye… Métro a repassé le film de l’année 2022 pour tenter de deviner ce qui sera annulé l’an prochain. Nos chroniqueur.se.s Judith Lussier, Frédéric Bérard et Xavier Watso nous livrent leurs prédictions…

Le changement d’heure

La question de la fin du changement d’heure est posée depuis un bon moment, mais que ce soit au Canada ou en Europe, les pays qui s’y intéressent ne sont pas encore passés à l’acte. Est-ce que ce sera canceled en 2023?

Xavier Watso: Messemble ça fait 10 ans qu’on parle de cancel le changement d’heure. Pour vrai, c’est rendu un meme…

Judith Lussier: Peut pas être plus canceled. Y a AUCUNE raison qu’on s’inflige un coucher du soleil à 3h de l’après-midi. Les gens qui apprécient que le soleil se lève plus tôt le matin, vous êtes des psychopathes. L’avenir vous appartient alors crissez-nous patience avec le reste!

Frédéric Bérard: Pas canceled. C’est une bonne affaire de «suivre le soleil», je dirais, surtout quand celui-ci se trouve également dans une pénurie de main-d’œuvre.

Voter

La forte abstention observée, une nouvelle fois, lors des élections provinciales n’en est qu’un symptôme: le droit de vote n’est pas chéri de tous.tes, loin de là. D’autant que le système électoral québécois est estimé peu représentatif par une partie grandissante de la population. L’année prochaine, l’heure des élections fédérales sonnera. Alors, voter, est-ce que c’est canceled en 2023?

Xavier Watso: Autant je comprends les abstentionnistes et les anarchistes, je crois que dans notre système, on ne peut pas cancel le vote… Maybe quand les boomers ne seront plus là, on pourra le cancel, donc d’ici 5-10 ans hahaha!

Judith Lussier: Pas canceled. Je comprends ceux qui décident d’abandonner un système électoral qu’ils jugent injuste, mais c’est tout ce que les boomers attendent, que les jeunes wokes soient tellement wokes qu’ils désertent les urnes, les laissant réélire la CAQ sans aucune résistance pour les dix prochaines années.

Frédéric Bérard: Pas canceled. Seule solution porteuse: continuez à voter, idéalement pour un parti qui promet la proportionnelle mixte. Genre le PQ de 76, Trudeau 2015 et la… CAQ de 2018. Comme disait Coluche: si voter servait vraiment à quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait aboli.

Avoir un compte Twitter

Elon Musk, qui se considère comme un «absolutiste de la liberté d’expression», a pris le contrôle de Twitter le 28 octobre dernier. Les craintes liées à l’apparition de discours haineux ou d’appels à la violence ont amené utilisateurs et annonceurs à se questionner sur l’utilisation de la plateforme. Alors, Twitter, est-ce canceled en 2023?

Xavier Watso: Yé où le bonhomme emoji vomi? Musk vit son ère de Lex Luthor et est complètement déjanté. Restez loin de tout ce qu’il touche.

Judith Lussier: Pas canceled. Comme journaliste, on m’a toujours dit qu’il fallait varier ses sources d’information pour comprendre la société dans laquelle on vit. Vous pouvez boycotter Twitter pour contester l’idéologie que son nouveau propriétaire souhaite mettre de l’avant, mais vous ne pouvez pas ignorer complètement l’existence de ce médium.

Frédéric Bérard: Canceled. Orwell avait prévu que quelques mégalomanes trop riches en viendraient à contrôler les seules sources d’information. On est rendu là. Reste à voir si on joue le jeu, encore, du psychopathe Musk, un gars né au troisième but qui pense avoir frappé un triple…

Avoir des enfants

Changements climatiques et inflation galopante ont de quoi faire réfléchir deux fois avant de se lancer dans la vie de famille. Sommes-nous en train d’assister à la fin du traditionalisme dans les sociétés occidentales? Avoir des enfants, est-ce canceled en 2023?

Xavier Watso: C’est honnêtement égoïste d’avoir des enfants en 2022. Ces enfants-là arrivent dans un monde en feu et de plus en plus inégal. Mais en même temps, aucune décision n’est éthique dans un monde capitaliste, alors faites ce que vous voulez…

Judith Lussier: Ça dépend. On peut faire le choix de ne pas avoir d’enfants pour des raisons environnementales, c’est 100% légitime. Mais j’ai vu des gens s’opposer à ce que des personnes queers aient des enfants parce que, d’une certaine manière, elles «créaient» un être humain qui «n’aurait pas existé par accident» et wow, la ligne entre environnementalisme et homophobie a été vite franchie! Vous pouvez décider de ne pas avoir d’enfants pour des raisons environnementales, mais n’allez pas croire que vous êtes un saint ou qu’on devrait vous décerner une médaille, et laissez ceux qui veulent des enfants tranquilles.

Frédéric Bérard: Question déchirante. Ma fille de 21 ans m’a déjà fait part, il y a quelque temps, de son refus d’en avoir, du fait de la catastrophe imminente. Autant ça me fend le cœur, ce désespoir fondé, autant je la comprends. À moins, bien entendu, de vouloir faire de la naissance un acte purement subversif. À suivre.

Kanye West

«Nous devons arrêter d’insulter les nazis en permanence […] J’adore les nazis.» L’habitué des polémiques Kanye West a franchi une ligne en déclarant «[voir] des choses positives dans Hitler» lors d’une entrevue à l’émission InfoWars. Ye est-il canceled en 2023?

Xavier Watso: Yitler est 10000% canceled! Quelqu’un qui dit aimer Hitler et qui se dit nazi ne peut plus avoir une plateforme.

Judith Lussier: On lui donne de l’aide et on arrête d’alimenter le cirque médiatique avec ses troubles mentaux. Si on veut cancel quelqu’un, cancelons les médias qui alimentent sa mégalomanie.

Frédéric Bérard: Aucune idée de ce bachi-bouzouk, sinon ceci: si le gars souffre d’enjeux de santé mentale, c’est peut-être une bonne idée de lui lâcher les baskets, médiatiquement et collectivement parlant.

Aller travailler ou aller à l’école malade

Avant la pandémie, il arrivait souvent que des gens aillent travailler malades, pour ne pas épuiser trop vite leur banque de congés de maladie, ou à cause d’impératifs de production. En 2023, est-ce que c’est canceled, aller au travail ou à l’école malade?

Xavier Watso: J’pense que la question est mal formulée. C’est les boss qui forcent les employés malades à rentrer qui devraient être canceled! Personne ne rentre au travail malade par choix….

Judith Lussier: Canceled.

Frédéric Bérard: Canceled. Sérieux, là.

L’intimidation en ondes

L’émission de téléréalité Occupation double a fait beaucoup parler d’elle cette année, surtout après que des scènes montrant de l’intimidation entre candidats ont été diffusées… Le flot de réactions négatives a poussé la production de Noovo à exclure des participants. Alors, en 2023, est-ce canceled, l’intimidation en ondes?

Xavier Watso: Hmm… Si j’veux être réinvité à La journée est encore jeune, j’devrais mettre celui-ci en jaune… lol! Bin non, pour vrai, comment ne pas cancel l’intimidation… Ces comportements doivent changer.

Judith Lussier: Pas canceled. Très déçue de notre comportement collectif au sujet des intimidateurs à OD. Personnellement, je préfère qu’on montre les comportements violents en ondes, de manière à ce qu’on puisse les mettre en contexte, en discuter, et en ressortir grandi, comme société. Je trouve ça vraiment bébé qu’on ait simplement effacé des affaires/personnes que certaines personnes ne souhaitaient pas voir, et que des commanditaires ont prétendu trouver offensantes.

Frédéric Bérard: Canceled. Je pense qu’il est temps de fermer internet. Et le reste, en fait.

À la lumière des opinions divisées nos chroniqueurs, gardons à l’esprit que les annulations, en 2023, resteront encore matière à discussion. (Sauf pour le vote. Ils veulent vraiment que vous alliez voter aux prochaines élections fédérales.)