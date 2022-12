Neige, pluie et verglas au programme dès jeudi soir

Une importante tempête fera son entrée sur le Québec jeudi soir et affectera l’ensemble de la province jusqu’à samedi, selon Environnement Canada.

D’importantes quantités de neige, des vents forts et de la poudrerie sont attendus sur les régions au nord du fleuve Saint-Laurent, tandis qu’au sud, une partie des précipitations tombera sous forme de pluie.

Une tempête s'en vient! Nous surveillons l'arrivée d'un important système météorologique pour la soirée de jeudi jusqu'à samedi ❄️💧💨🌊. Consultez nos bulletins et avertissements dans les prochains jours pour planifier vos activités et vos déplacements. #meteoQC pic.twitter.com/YjAURD6on7 — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) December 19, 2022

Les services météorologiques prévoient également de la pluie verglaçante dans la zone de transition de neige en pluie. Il est encore trop tôt pour donner des détails quant aux quantités de précipitations attendues.

La population est invitée à planifier ses déplacements à l’avance en cette période des Fêtes et à surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada. Les conditions routières seront difficiles et des pannes de courant sont possibles.