Des trains et des vols encore annulés

Via Rail a annoncé lundi matin qu’elle annulait tous ses trains entre Ottawa et Toronto, ainsi qu’entre Montréal et Toronto pour la journée du 26 décembre. Il s’agit de la troisième journée consécutive d’annulations suite au déraillement d’un train du Canadien National ayant eu lieu le 24 décembre.

L’accident cause de nombreux casse-têtes et de la frustration chez les voyageurs qui espéraient aller voir leurs proches pour le temps des Fêtes par la voie ferroviaire.

1/2 En raison de l’impact continu du déraillement d'un train du CN survenu le 24 décembre, VIA Rail est forcée encore une fois d’annuler tous les trains qui étaient prévus sur ces routes le 26 décembre. — VIA Rail Canada (@VIA_Rail) December 26, 2022

VIA Rail annonce que les trajets suivants sont annulés : 41, 51, 45, 53, 47, 645, 55, 59, 50, 52, 40, 42, 44, 46, 54, 48, 51, 61, 63, 65, 67, 69, 669, 60, 62, 64, 66, 68, 668. L’entreprise encourage les passagers à bien se renseigner au sujet de leur liaison avant de se rendre à la gare pour éviter de mauvaises surprises.

Rappelons que pour la journée de Noël, plusieurs personnes ont raté leur vol avec Air Canada à cause des mauvaises conditions météorologiques actuelles et des «capacités aéroportuaires réduites», alors que la compagnie aérienne avait suggéré aux voyageurs de se tourner vers les outils en ligne pour modifier leurs vols ou obtenir un remboursement.

Pour le 26 décembre, plusieurs vols de Sunwing, Air Transat et Air Canada étaient retardés ou annulés, selon le site web de l’Aéroport international Montréal-Trudeau, notamment vers des destinations exotiques comme Varadero, Cancun, Holguín et Miami. Ceux qui souhaitaient relaxer au soleil devront s’armer de patience.