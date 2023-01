Crise du verglas: 25 ans après, Québec demande encore son remboursement à Ottawa

Un dossier d’indemnisation pour des dépenses reliées à la crise du verglas de 1998 que l’on croyait clos est toujours en cours 25 ans plus tard, selon ce que rapporte Radio-Canada. Le gouvernement du Québec réclame toujours un remboursement de 484 M$ de la part d’Ottawa, somme que le fédéral refuse de lui verser.

Sous le gouvernement libéral de Jean Charest, Québec avait semblé ne plus vouloir de cet argent, disant ne pas avoir de recours judiciaire possible pour forcer Ottawa à lui verser les 421 M$ pour les dommages subis par le réseau électrique d’Hydro-Québec.

Selon Radio-Canada, les 484 M$ réclamés par le gouvernement du Québec comprennent:

– 189 M$ pour les mesures d’urgence prises dans le contexte de la catastrophe;

– 232 M$ pour les dépenses de rétablissement du réseau électrique;

– 63 M$ pour des dépenses engagées par le ministère de la Santé et des Services sociaux durant la crise.

Un document signé en 2022 par le Secrétariat aux relations canadiennes, consulté par Radio-Canada, indique pourtant que la revendication financière envers le gouvernement fédéral est toujours en cours.

Jusqu’ici, Ottawa a toujours refusé les demandes de compensation de la province, considérant que les 63 M$ de dépenses en santé et services sociaux n’avaient pas de pièces justificatives et que les dépenses d’Hydro-Québec ne sont pas admissibles aux programmes des Accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). Or, n’étant pas de cet avis, le gouvernement du Québec juge qu’il a le droit d’obtenir ces compensations en vertu du programme fédéral.

Notons que le programme AAFCC vise essentiellement à reconstruire, restaurer et réhabiliter des services, des entreprises ou des maisons à leurs capacités d’avant la catastrophe .

La crise du verglas

Entre le 5 et le 10 janvier 1998, de la pluie verglaçante s’était abattue sur le sud-ouest du Québec, provoquant de nombreuses perturbations et d’importants dommages. Environ 3000 kilomètres de lignes électriques d’Hydro-Québec étaient tombés et des fils électriques alourdis par la glace bloquaient le passage des véhicules d’urgence. Près de 100 000 personnes avaient été évacuées et environ 15 000 soldats déployés pour venir en aide aux sinistrés.