Près de 21 000 raccompagnements pour l’Opération Nez rouge

L’édition 2022 de l’Opération Nez rouge a permis à près de 21 000 Québécois de rentrer à la maison en toute sécurité après avoir festoyé pendant le mois de décembre.

Lancée le 25 novembre dernier, la 39e campagne de l’Opération Nez rouge s’est tenue cette année dans 74 communautés au pays. L’ensemble des 22 903 bénévoles à travers le Canada a réalisé un total de 26 412 raccompagnements, dont 20 756 au Québec.

Dans la région de la Capitale-Nationale, ce sont 2631 bénévoles qui se sont partagés 2460 déplacements. Du côté du Grand Montréal, ce sont 3404 personnes qui ont demandé à être reconduites par l’un des 3672 bénévoles.

L’Opération Nez rouge est une initiative par et pour les citoyennes et citoyens. Les préparatifs liés à cette campagne et les défis relevés pour en arriver à avoir des équipes sur les routes sont nombreux. Sans le dévouement de milliers de bénévoles, cette idée hors du commun, née en 1984, ne pourrait aspirer à une telle réussite année après année. Je tiens donc à les remercier du fond du cœur!

Jean-Marie De Koninck, fondateur de l’Opération Nez rouge