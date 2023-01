Dans la rue pour la sécurité routière

Des manifestations auront lieu à travers le Québec le 24 janvier pour exiger une meilleure sécurité routière aux abords des écoles.

Les organisateurs demandent aux municipalités et au gouvernement provincial d’instaurer des rues-écoles et d’ajouter des bollards, des sens uniques, des pistes cyclables, des dos d’âne et d’autres aménagements pour rehausser la sécurité des enfants sur leur chemin vers l’école.

Les gens sont invités à manifester devant des écoles 15 minutes avant le début des cours avec des pancartes et des cloches pour «sonner la fin de la récréation aux élus» et les pousser à agir.

Plus de 300 personnes avaient signifié leur intérêt pour l’événement au moment d’écrire ces lignes. Plusieurs organismes participent à son organisation, dont la Coalition pour la mobilité active de Montréal, Ahuncycle et Sécurisons les abords de l’école des Berges.

Une manifestation semblable avait eu lieu à Montréal le 10 janvier à la mémoire de la jeune Mariia, cette Ukrainienne décédée après avoir été happée par un automobiliste alors qu’elle se rendait à l’école.