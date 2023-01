291 décès sur les routes du Québec en 2022

Les routes du Québec sous la surveillance de la Sûreté du Québec (SQ) ont fait davantage de victimes en 2022 qu’en 2021 et qu’en comparaison à la moyenne annuelle des cinq dernières années. C’est ce que dévoile le plus récent bilan en matière de sécurité routière de la Sûreté du Québec rendu public mardi.

En 2022, 266 collisions mortelles sont survenues et elles ont fait un total de 291 victimes. C’est 21 collisions et 26 décès de plus qu’en 2021. Parmi les victimes de 2022, on retrouve 36 piétons (+6>2021) et 7 cyclistes (=2021).

Selon la SQ, les principales causes des collisions mortelles sont la conduite imprudente et les excès de vitesse (32% des collisions), la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou la fatigue (15%) ainsi que l’inattention ou la distraction (9%).

Les autorités policières se disent également «préoccupées» par le fait «que près de 30% des victimes décédées lors de collisions routières ne portaient pas la ceinture de sécurité».

Dans la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, 27 collisions mortelles sont survenues en 2022, soit une de plus qu’en 2021. C’est dans la région de l’Outaouais et des Laurentides que l’augmentation est la plus importante. On y a dénombré 21 collisions mortelles supplémentaires par rapport à 2021 pour un total de 38 accidents.

Notons que les régions de la Montérégie (-8), du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Ile-de-la-Madeleine (-1), de la Mauricie-Lanaudière (-2) ainsi que de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec (-1) ont connu une baisse du nombre de collisions mortelles en 2022 par rapport à l’année précédente.

Bilan annuel des collisions mortelles par région 2022

Source: Sûreté du Québec