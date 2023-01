Un tout nouveau dôme tempéré pour le palais de Bonhomme

L’édition 2023 du Palais de Bonhomme comptera l’une des plus imposantes structures évènementielles de la province avec son tout nouveau dôme tempéré. L’ouvrage de plus de 22 000 lbs d’aluminium et d’acier est l’une des grandes nouveautés du Carnaval de Québec qui aura lieu du 3 au 12 février prochain.

«Le dôme et sa scène chauffée vont nous permettre d’accueillir des artistes et des styles musicaux qui n’auraient pas été envisageables auparavant en raison de la température», constate la directrice générale du Carnaval de Québec, Marie-Ève Jacob.

La réalisation de l’entreprise spécialisée en fabrication de structures évènementielles Unisson est censé pouvoir accueillir plus de 2000 personnes à la fois. Avec ses 12 mètres de hauteur, ses 25 mètres de profondeur et ses 21 mètres de largeur, le colossal assemblage d’arches de métal n’a pas été de tout repos à concevoir.

«On a travaillé en collaboration avec le Carnaval pour imaginer le produit avant de se mettre à la conception, explique le vice-président au développement des affaires d’Unisson, Olivier Jobin. C’était particulier, parce que les travaux d’ingénierie ont eu lieu au fur et à mesure de la construction pour s’assurer que la structure pourrait supporter la charge de neige et d’équipement de scène.»

Il soutient que plus de 100 personnes se sont affairées à la mise sur pied de l’ouvrage métallique, de sa conception à son installation, lors des trois derniers mois au sein de l’entreprise. «On est très satisfaits du résultat. Selon nos calculs, le dôme métallique aura une durée de vie d’environ vingt ans et la toile qui le couvrira devrait résister pendant six ou sept ans.»

Pour sa part, Mme Jacob souligne que ce nouvel ajout à l’offre du Carnaval est là pour rester et qu’il pourrait aussi servir à d’autres occasions. Au cours du prochain évènement hivernal, l’endroit accueillera une panoplie de spectacles et d’activités d’animation, comme la toute nouvelle soirée caliente.

«Les propriétaires d’effigies pourront venir festoyer dans une ambiance chaleureuse à l’abri des intempéries. Quand on dit que c’est tempéré, ça dépend toujours de la température extérieure, mais il y fera plus chaud que dehors», poursuit-elle.

Laboratoire interactif

La partie plus traditionnelle du Palais de Bonhomme bénéficiera elle aussi des avantages du nouveau dôme. Le déplacement de la zone des spectacles vers la nouvelle structure permettra aux «Carnavaleux» de se «réapproprier pleinement le palais de glace», fait valoir le directeur des opérations du Carnaval de Québec, Charles André Paris.

Puisqu’aucun évènement ne se déroulera dans l’enceinte intérieure, les visiteurs pourront s’y balader tout au long de la journée pour découvrir son décor unique, sous la thématique «Le Laboratoire de Bonhomme». Contrairement à ce que son nom indique, le thème de l’année n’a rien de scientifique.

«Les gens pourront venir s’amuser dans les quatre salles interactives pour prendre part à des expérimentations sensorielles en rapport avec l’hiver. Les différents conteneurs de 40 pieds de long mettront tous les sens à contribution», confie M. Paris.

L’une d’entre elles, le vortex, reproduira l’expérience d’une tempête de neige. Une autre mettra le vent en vedette «dans une ambiance auditive et visuelle saisissante». Des instruments de musique grandeur nature et fonctionnels faits de glace seront également mis à disposition du public dans un coin du palais.

Résultats encourageants

Après avoir vécu les deux éditions de la pandémie au sein de l’organisation du Carnaval de Québec, la directrice générale qui en est à sa première expérience à la tête de l’évènement se sent en confiance à l’approche de l’ouverture.

«Nous sommes contents de la manière dont la vente d’effigies s’est déroulée jusqu’à maintenant. À l’heure actuelle, il y a environ 100 000 détenteurs de laissez-passer. On a bon espoir de retrouver notre affluence de 2019 si ça continue comme ça!», conclut Marie-Ève Jacob.

Le Palais de Bonhomme 2023 en vrac :

2800 blocs de glace (250 tonnes)

14 mètres de hauteur par endroit

14 ouvriers ont travaillé à sa construction

4 salles d’exploration interactives

18 jours nécessaires pour compléter la structure