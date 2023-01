Postes Canada: un timbre pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs

Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Niagara-on-the-Lake, en Ontario, où se trouve Queenston.

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, Postes Canada a dévoilé un nouveau timbre en l’honneur de Chloe Cooley, une esclave dont la résistance a eu une grande incidence sur l’histoire de l’esclavage au Canada. Sa lutte a contribué à l’adoption d’une loi qui allait mener à l’abolition graduelle de l’esclavage dans le Haut-Canada et offrir un refuge aux esclaves d’autres pays dont 30 000 Américains noirs qui ont migré vers le Canada en quête de liberté.

Chloe Cooley était asservie comme domestique à Queenston par le sergent Adam Vrooman. Ce dernier craignait de perdre ce qui était légalement considéré comme sa propriété, alors que commençaient à planer des rumeurs d’abolition de l’esclavage. Le soir du 14 mars 1973 , A. Vrooman a enlevé la jeune femme, l’a violemment ligotée et, avec l’aide de deux hommes, l’a traînée sur les rives de la rivière Niagara.

Chloe Cooley s’est débattue, mais en vain

Elle avait la réputation de lutter courageusement contre son esclavage de toutes les manières possibles, notamment en quittant la propriété d’Adam Vrooman sans permission et en refusant d’accomplir certaines tâches. Alors, quand son maître l’a enlevée, elle a crié à l’aide pour tenter de se libérer. Ses protestations bruyantes ont été entendues dans les environs.

Malgré sa résistance, Chloe Cooley a été maîtrisée et transportée de force par bateau de l’autre côté de la rivière, dans l’État de New York, où elle a été vendue. Bien qu’on ignore ce qui est arrivé à la jeune femme après cette soirée, des témoins ont raconté l’événement au lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe, un fervent abolitionniste. Ce dernier s’est servi de ces témoignages pour déposer un projet de loi.

Le 9 juillet 1793, la mesure législative qui est devenue la loi visant à restreindre l’esclavage dans le Haut-Canada a été adoptée. extrait d’histoire de Chloé Cooley

Si Chloe Cooley n’en a pas profité, la loi a ouvert, tout de même, la voie à la liberté pour d’autres en menant à l’abolition graduelle de l’esclavage dans le Haut-Canada. En 1833, l’esclavage a été aboli officiellement à l’échelle de l’Empire britannique, et les derniers esclaves du Haut-Canada ont finalement été libérés.

À propos du timbre

Le timbre consacré à Chloe Cooley a été conçu par Lime Design et est orné d’une illustration de Rick Jacobsen. En l’absence de photos de la jeune femme, les images ont été créées, avec soin, à la suite de consultations approfondies d’experts en histoire locale et régionale et des Noirs et en mode d’époque, ainsi qu’à l’aide de cartes historiques, de peintures, d’illustrations et d’autres documents d’archives.