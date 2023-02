Un premier train à hydrogène vert en Amérique du Nord

Disant vouloir faire du Québec un «leader mondial de l’énergie verte» et devenir le «premier État à devenir carboneutre», le gouvernement lance la première ligne de train à hydrogène vert en Amérique du Nord.

Intitulée Coradia iLint, cette ligne est la création du géant français Alstom. Elle reliera le secteur Montmorency et la région de Charlevoix, soit une distance de moins de 100 km, et ne produira aucune émission de gaz à effet de serre (GES). Ce projet pilote ne sera en service que pour l’été 2023. Le train en question pourra transporter entre 100 et 120 passagers.

Rappelons que l’actionnaire le plus important de la firme Alstom est, depuis février 2020, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Plus de détails à venir.