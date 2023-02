Près de 200 bourses de recherche réservées à des Noirs

Les étudiants noirs doivent se frotter les mains cette année: le Programme de bourses de recherche de 1er cycle (BRPC) leur réserve près de 200 bourses dans son quota de recherche de 1er cycle. Chaque année, le BRPC appuie plus de 3000 étudiantes et étudiants.

Le programme de bourses est administré conjointement par les trois organismes subventionnaires de la recherche du Canada, soit le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Les établissements canadiens admissibles reçoivent un quota de bourses de recherche de 1er cycle qui détermine le nombre d’étudiantes et étudiants auxquels ils peuvent offrir une bourse chaque année au nom des organismes subventionnaires.

Et en 2023, le gouvernement du Canada exige que 95 des bourses du CRSH et 95 pour les Instituts de recherche en santé du Canada soient réservées à des Noirs.

Chaque année, les établissements offrent les bourses en fonction de leur quota de BRPC tout au long des sessions de mai, de septembre et de janvier. Les quotas ne peuvent être transférés à une année suivante, ni à des projets qui ne correspondent pas au mandat de l’organisme finançant la bourse. Pour le CRSNG, les demandes de personnes autochtones autodéclarées et d’étudiantes et étudiants chercheurs noirs autodéclarés peuvent être présentées en sus du quota des établissements.

Les quotas sont calculés dans le cadre d’un processus à deux étapes. Dans un premier temps, les organismes subventionnaires déterminent les établissements qui sont admissibles à un quota de BRPC. Ensuite, ils calculent le quota de chaque établissement admissible.