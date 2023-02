Temps froid: le site et l’application de CAA-Québec ne répondent plus

Si votre voiture ne démarre pas aujourd’hui et que vous êtes membre de CAA-Québec, ne tentez pas de les rejoindre via leur application mobile et leur site Web. L’entreprise indique, sur la page d’accueil de son site, qu’elle n’est présentement pas «en mesure d’acheminer les demandes d’assistance routière.» Elle invite les personnes en difficulté à faire appel au garage le plus proche.

«En raison des conditions climatiques, CAA-Québec autorise exceptionnellement ses membres à utiliser les services de dépannage du garage de leur choix», peut-on lire.

Les clients sont appelés à «régler la facture» qui doit être faite à leur nom afin que celle-ci soit remboursée par chèque dans un délai de 4 à 6 semaines selon les barèmes commerciaux en vigueur dans la région de la panne. Selon le directeur des affaires publiques de l’organisme, Nicolas Ryan, qui était en entrevue à RDI, CAA-Québec s’attend à répondre à quelque 10 000 appels pour un survoltage ce samedi, ce qui pourrait allonger les temps d’attente. Il y a eu 7 200 demandes de service hier.

Des conditions

Des conditions s’appliquent aux remboursements. Comme indiqué sur le site de l’organisme, le membre a droit à l’équivalent d’un service de raccompagnement, 100$ au maximum dans le cas d’une adhésion Classique, et CAA Plus; et 150$ au maximum dans le cas d’une adhésion CAA Premier. Le remboursement n’est pas comptabilisé parmi l’un des 4 services d’assistance routière auquel le membre a droit. Seul le remorquage du véhicule sera comptabilisé, indique l’organisme.

Lorsqu’un service de rechange a été utilisé alors que le service de CAA-Québec était disponible, le remboursement sera effectué selon les contrats en vigueur du réseau des stations affiliées dans la région où la panne s’est produite. Le membre ayant utilisé ses 4 services d’assistance routière n’est pas admissible au remboursement et CAA-Québec se réserve le droit de refuser le remboursement à un membre qui ne communique pas préalablement avec le service d’assistance routière.

Si le remorquage d’un véhicule a été fait sur le réseau autoroutier géré par Transports Québec, CAA-Québec remboursera le coût du remorquage seulement selon les barèmes commerciaux en vigueur dans la région de la panne. Les autres frais liés au remorquage ne sont pas admissibles au remboursement.

Lorsqu’un membre à mobilité réduite doit faire remorquer le véhicule dans lequel il se trouve et ne peut monter à bord de la dépanneuse, le membre peut faire appel à un service de transport adapté, un taxi adapté, régler la facture, puis adresser à CAA-Québec une demande de remboursement. CAA-Québec peut l’accompagner dans sa recherche de transport adapté.