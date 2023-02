Impôts: n’oubliez pas de déduire vos frais liés au télétravail

Comme au cours des deux dernières années, les gouvernements québécois et canadien permettront aux personnes ayant effectué du télétravail de déduire des frais encourus en raison du travail réalisé à domicile en 2022. Voici un rappel des deux méthodes de calcul s’offrent ainsi aux travailleurs: la méthode simple à taux fixe temporaire, qui alloue une déduction d’impôts maximale de 500$ par palier de gouvernement, ainsi que la méthode détaillée.

Si cette dernière permet d’obtenir une déduction d’impôts potentiellement plus importante, elle est également plus fastidieuse.

Méthode à taux fixe temporaire

Si on choisit la méthode à taux fixe temporaire, il est possible de déduire ses frais de bureau à domicile – dépenses liées à l’espace de travail à domicile et fournitures de bureau et frais téléphoniques. Si vous avez travaillé de la maison plus de 50% du temps durant une période d’au moins quatre semaines consécutives, vous êtes en mesure de déduire 2$ par jour travaillé à la maison. Vous pourrez ensuite déduire tous les autres jours où vous avez travaillé de la maison durant l’année.

Rappelez-vous que les journées de congé de toutes sortes ainsi que les vacances ne peuvent être comptabilisées.

Pour votre déclaration fédérale, vous devrez remplir le Formulaire T777S, État des dépenses d’emploi liées au travail à domicile en raison de la COVID-19. Par ailleurs, lorsque vous remplirez votre déclaration d’impôts, n’oubliez pas d’inscrire le montant de la ligne 9939 du formulaire T777S à la ligne 22900 Autres dépenses d’emploi de votre déclaration de revenus.

Si le formulaire T777S doit être produit avec votre déclaration de revenus, vous n’aurez toutefois pas à conserver de documents justificatifs liés à vos dépenses de télétravail en utilisant la méthode à taux fixe temporaire.

Pour votre déclaration de revenus provinciale, vous devrez remplir uniquement les parties 1 et 2 du formulaire TP-59.S et le joindre à votre déclaration.

Rappelons que cette méthode est également avantageuse parce qu’elle ne requiert pas au demandeur de calculer la taille de son espace de travail.

Méthode détaillée

Cette méthode vous permet de déduire les montants réels que vous avez payés, mais ces déductions doivent être appuyées par des documents justificatifs qu’il vous faudra conserver pendant une période de six ans. Vous devrez en outre déterminer la taille et l’utilisation – pour le travail et pour la vie personnelle – de votre espace de travail pour calculer votre déduction.

Pour ce qui est de votre déclaration d’impôts fédérale, vous pouvez choisir l’option 1, soit remplir le formulaire T777S, ou encore l’option 2, soit de compléter le formulaire T777 et obtenir un formulaire T2200S ou un formulaire T2200 rempli et signé par votre employeur.

La seconde option, soit le formulaire T777, est seulement nécessaire si vous comptez déduire d’autres dépenses d’emploi, comme par exemple des frais de véhicule à moteur, des frais de comptabilité, des outils et du stationnement.

Lorsque vous remplirez votre déclaration de revenus, inscrivez le montant de la ligne 9368 du formulaire T777S ou du formulaire T777 à la ligne 22900 Autres dépenses d’emploi.

Notez bien que le formulaire T777S ou le formulaire T777 doit être produit avec votre déclaration de revenus, mais pas vos documents justificatifs.

Pour ce qui est de la déclaration d’impôts provinciale, d’opter pour la méthode détaillée vous demandera de remplir uniquement les parties 1 et 3 du formulaire TP-59.S et le joindre à votre déclaration de revenus, ainsi que le formulaire Conditions générales d’emploi (TP-64.3), dûment rempli et signé par votre employeur.

Rappel des dépenses admissibles

Électricité

Chauffage

Eau

Partie des services publics (électricité, chauffage et eau) de vos frais de copropriété

Frais d’accès Internet du domicile



Frais d’entretien et de réparations mineures



Loyer payé pour la maison ou l’appartement où vous vivez

Dépenses aussi admissibles pour les employés à commission

Assurance habitation



Impôts fonciers



Location d’un téléphone cellulaire, d’un ordinateur, d’un ordinateur portable, d’une tablette, d’un télécopieur, etc., raisonnablement liée aux revenus de commission

Dépenses non admissibles

Intérêts hypothécaires



Paiements hypothécaires



Frais de raccordement à Internet



Mobilier



Dépenses en capital (remplacement de fenêtres, de planchers, de fournaise, etc.)



Décorations murales