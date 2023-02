Les employés de BAnQ en grève pour cinq jours

Les employés de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) entrent en grève pour cinq jours. Les édifices et sites des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale ne seront plus opérationnels jusqu’à dimanche.

La Grande Bibliothèque fera exception et il sera toujours possible d’y emprunter ou rapporter des documents, de bénéficier de l’aide à la recherche, de profiter de Services Québec (selon un horaire restreint) et de participer aux activités d’animation et de formation. Les autres services habituellement offerts reprendront quant à eux le 19 février.

«Cela fait près de cinq ans qu’aucune augmentation salariale ne nous a été accordée, et l’inflation actuelle nous touche durement. Notre négociation s’étire inutilement depuis plus d’un an et l’impatience des salariés de BAnQ nous a poussés à déclencher cette première séquence de cinq jours de grève», explique la présidente du syndicat, Sylviane Cossette.

Au total, dix jours de grèves ont été votés par les membres du syndicat le 16 janvier dernier. Ainsi, pour exercer des pressions supplémentaires, les employés pourraient faire grève lors de cinq jours supplémentaires, plus tard dans l’année.

Le syndicat est en négociation depuis octobre 2021 et les employés n’ont pas de convention collective depuis mars 2020.

«Puisque les budgets de BAnQ ne sont pas indexés, quand arrive un contexte de rareté de main-d’œuvre et d’inflation, l’établissement doit assumer un déficit constant qui augmente d’année en année et qui affecte directement ses opérations», souligne Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics.

Elle presse la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, d’agir au plus vite pour bonifier l’enveloppe budgétaire de la BAnQ.