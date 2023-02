Les demandeurs d’asile arrivant par le chemin Roxham désormais envoyés en Ontario

Encore un rebondissement dans la saga du chemin Roxham; après une volte-face de la ministre de l’Immigration Christine Fréchette sur la fermeture du passage, des polémiques autour d’une publication du Bloc québécois et des désaccords importants au sein de la classe politique, la ministre annonce que désormais, les immigrants arrivés par le chemin Roxham sont envoyés en Ontario.

Le ministère provincial de l’Immigration explique qu’Ottawa transfère désormais la vaste majorité des immigrants qui arrivent au Canada par la voie irrégulière qu’est le chemin Roxham en Ontario, et cela, depuis le 11 février.

Le gouvernement fédéral procédait déjà à de tels transferts depuis quelques mois, mais sur les 380 immigrants arrivés la fin de semaine dernière, seulement huit seraient demeurés dans la Belle province, d’après les chiffres de Québec.

Évoquant une capacité d’accueil du Québec qui serait déjà dépassée, la ministre Fréchette s’est réjouie de cette nouvelle gestion et a dit espérer que cette dernière perdure et que les demandeurs d’asile soient tous transportés vers d’autres provinces.

Le chemin Roxham est un point de passage de plus en plus utilisé par des demandeurs d’asile qui souhaitent venir au Canada. Il est utilisé car une demande d’asile déposée à un poste frontalier officiel entre le Canada et les États-Unis sera rejetée au motif de l’entente des tiers pays sûrs.

La classe politique québécoise et canadienne est divisée sur l’approche à prioriser sur la question du chemin Roxham. Le Parti Québécois voudrait voir le chemin fermé par les autorités québécoises, tandis que le Nouveau parti démocratique souhaiterait remettre en cause l’entente en elle-même, qui est vue comme la source du souci. Pour Ottawa, il n’existe pas de « solution magique ».

Le premier ministre du Québec Francois Legault a rencontré l’ambassadeur des États-Unis, plaidant pour la révision de cette entente entre le Canada et les États-Unis afin d’y inclure le chemin Roxham. Québec a déjà adressé cette demande de renégociation au gouvernement fédéral.

La semaine dernière, le chemin Roxham a défrayé la chronique alors que le Bloc québécois a choqué en insinuant que les autobus affrétés par l’État de New York pour amener les demandeurs d’asile au passage irrégulier s’apparentaient à un séjour « tout-inclus ».

Une comparaison condamnée par Québec solidaire et son porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois, qui a alors rappelé qu’un tout-inclus est un lieu de détente au soleil où l’on sirote un cocktail tandis que les demandeurs d’asile sont des personnes qui fuient « violence, exploitation et persécution ».