Baisse des ventes à la SQDC

La Société québécoise du cannabis (SQDC) a réalisé des ventes totales de 187,3 M$ lors de son troisième trimestre, période qui s’étale du 11 septembre au 31 décembre 2022, soit 3,2 M$ de moins que pour la même période un an plus tôt. Quantitativement, cela représente plus de 33 tonnes de cannabis vendues au cours du troisième trimestre de 2022.

Cette baisse de volume serait en partie causée par la grève qui perdure dans 24 de ses succursales, indique la SQDC dans un communiqué de presse. Ces succursales ont maintenu leurs activités, mais selon un horaire réduit. Les employés de ces points de vente réclament un meilleur salaire et l’accès à certains avantages sociaux.

Au cours du dernier trimestre de 2022, la société d’État a enregistré un résultat net de 32,2 M$, une somme qui gonfle à 86,6 M$ lorsqu’on y ajoute les revenus fiscaux liés à la taxe à la consommation et à la taxe d’accise.

Une partie de ce montant, soit 70,6 M$, retournera dans les coffres du gouvernement du Québec et servira notamment à subventionner la prévention et la recherche en matière de cannabis ainsi que la lutte contre les méfaits liés à l’usage de substances psychoactives, indique la SQDC.