Au Québec, le nombre d’employés et les salaires augmentent

Les employés québécois ont gagné un salaire hebdomadaire moyen brut de 1129,54$ en décembre 2022, un chiffre en hausse de 4,5% par rapport à décembre 2021. Le nombre de salariés a quant à lui augmenté de 0,5%.

Malgré cette hausse de l’emploi, le Québec garde le deuxième taux de postes vacants le plus élevé au pays. La pénurie de main-d’œuvre semble donc toucher particulièrement la province.

Les Québécois sont en moyenne rémunérés 5,7% moins que leurs voisins ontariens, mais davantage que les habitants des provinces maritimes et du Manitoba. De plus, ils ont connu les meilleures hausses de salaire au pays après le Nouveau-Brunswick (+4,6%) et Terre-Neuve-et-Labrador (+6,7%).

Au niveau canadien, c’est le domaine de la finance et de l’assurance et celui des soins de la santé et de l’assistance sociale qui ont vu le plus d’emplois être créés en décembre 2022. Dans ces deux domaines, c’est d’ailleurs le Québec qui a le plus porté la création d’emplois; dans la province, les emplois en finance et en assurance sont en hausse de 2,8% et ceux en soins de santé et assistance, en hausse de 1,7%.

La création d’emplois va plus vite que la hausse du nombre total d’heures travaillées. Les Canadiens travaillent donc un peu moins, la semaine de travail s’établissant en moyenne à 33,1 heures.

Au Canada, parmi les différentes industries, les plus fortes augmentations salariales sont dans les secteurs des services publics (+8.5%), des services immobiliers (+8,2%) et des services de l’information et de la culture (+6,9%).

Industrie ou service Rémunération hebdomadaire moyenne au Canada en $, en décembre 2022 (brut, avant les retenues à la source) Foresterie, exploitation et soutien 1 392,60 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2 320,44 Services publics 2 070,21 Construction 1 442,84 Fabrication 1 265,94 Commerce 916,19 Transport et entreposage 1 223,83 Industrie de l’information et industrie culturelle 1 642,20 Finance et assurances 1 536,92 Services immobiliers et services de location et de location à bail 1 302,65 Services professionnels, scientifiques et techniques 1 679,34 Gestion de sociétés et d’entreprises 1 612,63 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement 971,97 Services d’enseignement 1 153,64 Soins de santé et assistance sociale 1 044,90 Arts, spectacles et loisirs 711,07 Services d’hébergement et de restauration 467,64 Autres services (sauf les administrations publiques) 1 036,97 Administrations publiques 1 526,82 Tableau de Métro avec les données de Statistique Canada issues de l’enquête Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants, décembre 2022

.