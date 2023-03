La vidéo d’un bébé qui vapote fait l’objet d’enquêtes

La vidéo d’un bébé de 16 mois filmé en train de vapoter une cigarette électronique dans une garderie familiale fait l’objet d’une enquête de la part du ministère québécois de la Famille.

Dans la vidéo publiée sur TikTok, on voit l’enfant qui tousse après avoir inhalé la fumée, et on entend une jeune femme rire.

Capture d’écran de la vidéo.

Selon les autorités, l’incident s’est passé dans une garderie en milieu familial sur la Rive-Nord de Montréal, à Mirabel.

En plus du ministère, la police de Mirabel a aussi déclenché une enquête. Les parents du bébé et de la femme dans la vidéo ont été contactés par les enquêteurs, bien qu’aucune accusation n’ait été portée, rapporte CTV.

Une étude canadienne récente a révélé que le vapotage peut affecter négativement une couche pulmonaire critique qui permet de respirer. Le vapotage autour des enfants est considéré comme dangereux, car il peut exposer leur cerveau en développement à des produits chimiques dangereux.