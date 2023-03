COVID-19 contrôlée, mais toujours active trois ans après

Voilà trois ans que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement déclaré l’état de pandémie de COVID-19. Le virus aurait fait plus de sept millions de morts «très en-deçà de la réalité de l’aveux même de l’organisation». D’autres sources évoquent plus de 18 millions. Et alors qu’on marque ce triste anniversaire, un débat houleux se poursuit entre les scientifiques afin de déterminer la source de la maladie.

Sans conteste, les États-Unis, la Chine et l’Inde sont les pays où le plus de cas ont été enregistrés. Au Canada, c’est la province du Québec, particulièrement Montréal, qui a connu le plus de décès liés à la COVID-19. On parle de 5897 dans la métropole depuis le premier au CHSLD Heron. À ce jour, Québec a déploré un total de 18 181 décès.

L’on recense 4 décès survenus dans les 24 dernières heures, selon le dernier bilan du ministère québécois de la Santé.

Le premier ministre François Legault a indiqué sur Twitter que le drapeau du Québec serait mis en berne à l’Assemblée nationale.

Aujourd’hui, le drapeau du Qc sera mis en berne sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement et tous les édifices publics du gouv du Qc en mémoire des victimes de la COVID-19.



3 ans plus tard, mes pensées sont toujours avec les familles et les proches des victimes.#11marsQC pic.twitter.com/kxNMn9Yq5J — François Legault (@francoislegault) March 11, 2023

La directrice régionale de la Santé publique, la Dre Mylène Drouin, commémore l’événement également. « Il y a trois ans, le Québec basculait dans une nouvelle réalité. Montréal allait bientôt être happée par le virus de la COVID », écrit-elle sur Twitter.

Au total, la province a enregistré 1 320 743 personnes qui ont été infectées par le virus, et ce, malgré une campagne de vaccination intensive de la population. Un total de 22 944 616 doses de vaccins ont été administrées au Québec.

Pour le moment, la propagation du coronavirus (COVID‑19) est sous contrôle dans la province, indique le site du gouvernement. «Il y a de la transmission communautaire du virus dans toutes les régions du Québec, nuance cependant le ministère de la Santé. Le gouvernement prend donc toutes les mesures nécessaires pour freiner le plus possible la contagion.»