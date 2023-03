Les Québécois pourront noter leur système de santé

Les Québécois pourront bientôt faire part de leur niveau de satisfaction quant à la qualité des soins et services offerts par le réseau de la santé. Le gouvernement lance un nouvel outil afin de mieux cerner les besoins des citoyens.

La mesure s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote qui devrait à terme s’appliquer à tous les établissements de la province. Dans un premier temps, quatre établissements prendront part au projet, soit le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, le CHU Sainte-Justine, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les patients pourront notamment se prononcer sur des critères comme l’attente ou bien la qualité générale de la prestation reçue.

Le gouvernement affirme suivre ses engagements et évoque des enjeux de transparence quant à l’efficacité du réseau de la santé. Dès le 21 mars, il sera possible de consulter les premiers résultats. Le gouvernement indique qu’il ajoutera «cet indicateur dans le tableau de bord sur la performance du réseau de la santé et des services sociaux».

«Notre Plan santé repose sur la vision d’améliorer l’expérience patient en ayant un réseau plus humain et plus performant. Il est donc important de mesurer la satisfaction des Québécoises et des Québécois à l’égard de leur réseau de santé afin que les services soient à la hauteur de leurs attentes», estime le ministre de la Santé Christian Dubé.

À terme, il est souhaité que chaque personne ayant une interaction avec le réseau de santé et de services sociaux ait l’occasion de faire part de son niveau de satisfaction quant aux soins et aux services reçus. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Pluie de critiques

Si le gouvernement est convaincu de l’utilité de la mesure, elle ne fait pas l’unanimité chez les autres formations politiques. La députée libérale Jennifer Maccarone souligne que «la première chose à faire, c’est de s’assurer qu’on a assez de professionnels et de médecins qui travaillent. C’est un show de boucane. Ça va être important de s’assurer qu’on a des professionnels pour offrir des soins parce qu’on a des listes d’attente qui sont très importantes», a-t-elle asséné lors d’un point de presse jeudi matin.

Du côté de Québéc solidaire (QS), on dénonce «nouveau gadget», qui ne changera pas la donne.

Certains établissements pratiquent déjà la collecte de données de patients à leur échelle. Cependant, ce nouvel outil permettra non seulement de réaliser une collecte en continu, mais également d’obtenir un portrait national de la situation, soutient le gouvernement.