Les crimes haineux augmentent au Québec, mais moins rapidement qu’ailleurs

Les crimes haineux ont connu une augmentation au Canada en 2021. Les événements au Québec augmentent aussi, mais plus lentement, selon les nouvelles données de Statistique Canada.

Par 100 000 habitants, le taux de crime haineux est passé de 4,3 en 2019 à 5,7 en 2021 dans la Belle Province. La moyenne canadienne est quant à elle passée de 5,2 à 8,8 pour la même période.

À l’échelle du pays, les communautés noires étaient les plus ciblées avec 642 crimes déclarés, suivies des communautés asiatiques de l’Est et du Sud-Est avec 305 déclarations. En 2019, ces données étaient de 345 pour les personnes noires et de 67 pour les communautés asiatiques.

Violence antisémite

Sur le plan religieux, les communautés juives ont été les plus visées avec 487 cas rapportés par Statistique Canada, contre 155 pour les communautés catholiques, lesquelles arrivent en seconde place.

Les données récoltées par l’organisme B’nai Brith, qui lutte contre l’antisémitisme au pays, dépeignent un portrait «très alarmant» du Québec pour 2021, explique le directeur national l’organisme, Marvin Rotrand.

B’nai Brith a noté 828 incidents haineux au Québec pour l’année 2021, ce qui représente une augmentation de 20,7% par rapport aux données de 2020. Bien qu’une grande augmentation soit visible en matière d’incidents violents, dont le nombre est passé de 5 à 36, la plupart des événements répertoriés se sont déroulés en ligne.

Le temps passé en ligne ferait partie des raisons qui ont fait de 2021 l’année avec le plus d’événements antisémites au Canada depuis le début des recensements par B’nai Brith en 1992, selon M. Rotrand.

«Nos lois sont désuètes, l’anonymat et la possibilité de joindre de larges audiences mènent à une hausse des incidents haineux et le Canada est en retard sur son encadrement des espaces numériques», explique-t-il. L’organisme a notamment uni sa voix à celle d’Ensemble Montréal pour réclamer une modernisation de la loi sur le numérique.

B’nai Brith travaille actuellement sur son rapport pour l’année 2022, et M. Rotrand dit que les résultats sont encourageants pour le Québec, sans vouloir en dévoiler davantage.