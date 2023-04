Les Québécois consomment plus de cannabis, sauf les jeunes

Depuis la légalisation du cannabis au Canada, le nombre de Québécois qui en ont consommé dans la dernière année a légèrement augmenté par rapport aux années précédentes. Parallèlement, un peu moins de jeunes consomment du cannabis et ceux qui le font ont été initiés plus tard, révèle le rapport de l’Enquête québécoise sur le cannabis 2022 diffusé aujourd’hui par l’Institut de la statistique du Québec.

La proportion de jeunes de 15-17 ans ayant consommé du cannabis dans l’année précédente est passée de 22% en 2018, à 19% en 2022, stable par rapport à 2021, après une descente continue post-légalisation. Le cannabis est resté illégal pour les moins de 18 ans, depuis 2018.

Les consommateurs de cannabis sont des clients de la SQDC pour la plupart. Un peu plus de 67% d’entre eux y ont acheté au moins une fois leurs produits, contre 7,6% qui l’ont fait au moins une fois auprès d’un fournisseur illégal. Ce taux est en baisse par rapport à l’année dernière, car il était de 11% en 2021. Notons qu’un consommateur peut avoir acheté une fois du cannabis à la SQDC et une autre fois de façon illégal. Les consommateurs qui n’en ont pas acheté s’en sont fait fournir par des proches ou l’ont cultivé eux-mêmes.

Moins de jeunes consommateurs

Le taux de consommateurs de cannabis est aussi en très légère baisse chez les 18-20 ans, après avoir augmenté en 2019 et 2021. Depuis la fin de l’année 2019, les Québécois de moins de 21 ans ne peuvent plus acheter légalement de cannabis.

Chez les 21-24 ans, après une hausse en 2019 et 2021, le taux de consommateurs est revenu au niveau de 2018. Cette catégorie d’âge est la population la plus susceptible d’en avoir consommé récemment, depuis 2018. Ils sont 40% à l’avoir fait en 2022.

Hausse marquée chez les 25 ans et plus

Par contre, la consommation est en hausse assez marquée chez les plus de 25 ans. Entre 2018 et 2022, le taux est passé de 26 à 37% chez les 25-34 ans, de 12 à 20% pour les 35-54 ans et de 4 à 9%, pour les 55 ans et plus.

Sur le plan de la population générale, 19% des Québécois ont consommé du cannabis dans l’année précédente. Les hommes sont 23% à en avoir consommé, les femmes sont 16%.

Des pratiques différentes selon l’âge

Non seulement les jeunes consomment moins, mais ils s’initient au cannabis plus tard. Pour les 15-24 ans, l’âge moyen ou les jeunes ont consommé du cannabis pour la première fois s’établit à 16,4 ans en 2022, contre 15,9 ans en 2018.

Selon des données, qui sont à interpréter avec prudence selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), les jeunes (15-20 ans) consomment du cannabis sur une base beaucoup moins régulière que les plus âgés (25 ans et plus). Ainsi, 45,8% des consommateurs de 55 ans et plus le font plus d’une fois par semaine, contre 23,9% chez les 15-17 ans.

En revanche, les jeunes sont friands du vapotage de cannabis, un produit illégal à la vente. En effet, 70% des consommateurs de cannabis de 15-17 ans en ont vapoté dans l’année précédente.