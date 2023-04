Nouvelle entente: une hausse de salaire pour les avocats de l’aide juridique

Les syndicats représentant les avocats de l’aide juridique, qui étaient en grève du 6 au 13 avril, ont accepté mardi les termes de l’entente de principe négociée avec le Conseil du trésor, le 14 avril dernier.

Ils se trouvaient sans convention collective depuis décembre 2019 et réclamaient entre autres le maintien de la parité salariale avec les procureurs de la Couronne.

Leur salaire augmente donc de 14,9% rétroactivement au 1er janvier, et sera corrigé de 2% pour les années 2020, 2021 et 2022. Une enveloppe supplémentaire de 1,5% sera aussi attribuée aux échelles salariales afin de répondre aux problèmes d’attraction et de rétention.

«Nous avons pu obtenir une meilleure reconnaissance de l’ensemble du travail effectué par les avocates et les avocats de l’aide juridique», célèbre la présidente du syndicat de Montréal et Laval, Me Justine Lambert-Bouliane, qui décrit l’adoption de l’entente comme «une grande victoire pour l’aide juridique».

Pour la présidente du syndicat des Laurentides et de Lanaudière, Me Sandrine Malo, c’est la mobilisation des membres qui a aidé l’atteinte de ces résultats. «Nos membres se sont battus jusqu’au bout, multipliant les journées de grève pour défendre un principe d’équité inébranlable», explique-t-elle.

Les 250 avocats représentés par les syndicats de l’aide juridique affiliés à la CSN étaient justement entrés en grève au début du mois afin dans l’objectif de faire entendre leurs revendications.