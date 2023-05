Hospitalisation à domicile: trois programmes de soins à Montréal

La première phase de l’hospitalisation à domicile a officiellement été mise en branle ce lundi matin par le gouvernement caquiste. Trois programmes de soins à la maison seront implantés à Montréal.

L’hospitalisation à domicile était l’une des promesses de la Coalition avenir Québec (CAQ) lors de la campagne électorale de 2022. Elle est présentée comme une solution à la congestion hospitalière ainsi que comme une façon d’améliorer le confort des patients qui pourront être soignés chez eux.

C’est sur une base volontaire que les patients pourront bénéficier de services de soins à domicile. Un suivi médical en continu se fera de manière virtuelle, avec des visites à domicile au besoin. Une infirmière pourra aussi être contactée par téléphone, et ce, à toute heure de la journée.

En point de presse ce lundi, la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a annoncé que ce sont huit projets vitrines d’hospitalisation à domicile qui seront d’abord mis en œuvre d’ici 2024, principalement dans les régions du Grand Montréal et de Québec. Trois d’entre eux seront déployés dans des établissements montréalais: le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal ainsi que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Le gouvernement du Québec compte implanter un projet dans chacune des 34 régions du Québec d’ici 2026.