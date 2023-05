Céline Dion sur les billets de 20$ au lieu de Charles III?

Alors qu’Ottawa annonçait samedi que Charles III remplacerait éventuellement Elizabeth II sur les billets de 20$ et les pièces de monnaie canadienne, le journal Toronto Star a de son côté suggéré une liste de cinq Canadiens qui pourraient représenter des alternatives au nouveau roi.

Dans un article de la journaliste Irem Koca, le quotidien ontarien cite un récent sondage de la firme Angus Reid, qui suggère que plus de la moitié des Canadiens ne souhaiteraient pas que leur pays demeure une monarchie constitutionnelle pour les générations à venir. Un autre coup de sonde récent, de la firme Ipsos celui-là, révèle que seulement 37% des Canadiens auraient une opinion favorable de Charles III.

Devant ces constats, les éditeurs du Toronto Star ont créé une liste de cinq Canadiens qui, selon eux, pourraient ou devraient être considérés comme candidats pour remplacer Charles III sur les billets de 20$ canadiens.

Âgée de 55 ans, Céline Dion est la seule personne originaire du Québec qui apparaît dans cette liste.

«Mme Dion est une chanteuse de renommée mondiale dotée d’une voix exceptionnelle qui lui a attiré la célébrité internationale. Elle a remporté cinq prix Grammy et a été faite compagnon de l’Ordre du Canada. Et le film Titanic n’aurait pas été le même sans elle», peut-on lire dans l’article.

Autres «candidatures» suggérées

Outre Céline Dion, on retrouve également dans les suggestions Lincoln Alexander, le premier afro-Canadien à devenir député fédéral en 1968.

Cindy Blackstock, 59 ans, est aussi considérée. Membre de la première nation Gitksan, elle s’est battue pour la protection des droits des enfants et des autochtones. Elle a réalisé des contributions significatives au travail des Nations unies sur les peuples autochtones. Elle a aidé à remporter plusieurs décisions judiciaires en faveur des droits des enfants autochtones.

Tom Longboat (1886-1949), un olympien et «un des athlètes les plus accomplis du 20e siècle», a également été choisi dans la liste du Toronto Star. Membre de la première nation Onandaga, il a battu des records pour ce qui est du marathon et a développé de nouvelles méthodes d’entraînement. Il a en outre servi dans les forces armées canadiennes au cours de la Première Guerre mondiale.

Le généticien et zoologiste originaire de la Colombie-Britannique, David Suzuki, est aussi inclus. Connu pour son implication dans la cause environnementale, notamment via la fondation qui porte son nom, l’homme de 87 ans est également connu du public pour son implication dans l’émission de télévision The Nature of Things, à la CBC.