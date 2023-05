«Une fête des parents» plutôt que des fêtes «des mères» et «des pères»

Une lettre destinée aux parents des élèves de 2e année de l’école de La Chanterelle, située à Val-Bélair, a enflammé le web en soirée mardi, forçant le Centre de services scolaire de la Capitale à réagir publiquement sur sa page Facebook peu avant 21h.

Dans la lettre signée par les enseignantes de 2e année, on peut lire la phrase suivante: «Considérant l’hétérogénéité des familles de nos élèves cette année, nous avons pris la décision de ne pas souligner la fête des Mères ainsi que la fête des Pères.»

Les enseignantes précisent toutefois qu’elles ont l’intention de souligner une «fête des parents» afin de saluer l’apport des parents dans la vie de leurs enfants.

C’est l’animateur de Radio X, Dominic Maurais, qui a initialement dévoilé la lettre transmise aux parents. Elle a ensuite fait le tour des réseaux sociaux, où plusieurs internautes ont dénoncé son contenu.

Le Centre de services scolaire (CSS) de la Capitale a confirmé l’authenticité de la lettre et réagi en publiant une déclaration sur les réseaux sociaux. Indiquant que «ce courriel est à l’initiative des enseignantes et n’avait pas été soumis à la direction de l’école au préalable», le CSS mentionne que «quelques élèves [des classes concernées] n’ont pas de mère ou de père ou sont en famille d’accueil» et que «les enseignantes ont plutôt décidé de souligner ce printemps la fête des parents en demandant aux enfants de leur préparer un bricolage».

«Il est clair pour le CSS que cette initiative a pour fondement une intention bienveillante de la part des enseignantes à l’endroit des élèves de leur classe. Mais de toute évidence, leur communication était malhabile et a pu être mal comprise et mal interprétée», poursuit l’organisation en se disant «désolée» de la situation.

En relayant une capture d’écran de la déclaration du CSS sur Twitter, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a ajouté qu’«il n’a jamais été question de faire disparaître les mères ou les pères de nos écoles» et qu’«il n’en sera jamais question non plus».

Il n’a jamais été question de faire disparaître les mères ou les pères de nos écoles. Et il n’en sera jamais question non plus.



Voici la mise au point du Centre de services scolaires (CSS) de la Capitale. https://t.co/KLhllTbH8F pic.twitter.com/DgjU0zyvqV — Bernard Drainville (@BDrainvilleQc) May 10, 2023