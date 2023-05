Près de 79% des Québécoises et de Québécois ont consommé de l'alcool en 2020-2021.

Plus du trois quarts de la population consomme de l’alcool

La dernière Enquête québécoise sur la santé de la population de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) révèle que près de 79 % de la population québécoise a consommé de l’alcool durant la pandémie.

Les tranches d’âge particulièrement concernées par cette proportion sont les 25 à 44 ans ainsi que les 45 à 64 ans. Une proportion de 27% des hommes consomment de façon excessive, particulièrement ceux âgés entre 25 à 44 ans (30%).

Un autre comportement associé davantage aux hommes est la consommation de substances psychoactives autre que l’alcool. Durant la période étudiée, environ 19 % de la population en aurait ingérées. De cette statistique, 23 % sont des hommes et 16 % sont des femmes. Le cannabis serait la drogue de prédilection pour 18 % des Québécoises et Québécois.

Concernant la consommation d’opioïdes, près de 13% des sondés ont affirmé en consommer, et ce, conformément à une prescription médicale. Parmi eux, 14% sont des femmes et 12% sont des hommes. Quant à l’utilisation d’opioïdes non prescrits, cette proportion touche 2,3% de la population québécoise.

Enfin, davantage de personnes consomment des boissons énergisantes quotidiennement selon l’ISQ. Entre les années 2014-2015 et 2020-2021, cette proportion a gonflé de 0,5 % à 1,1 %. Le ratio visant celles qui consomment ce type de breuvage une à six fois par semaine est passé de 2,7 % à 4,0 %. Une habitude de vie qui concerne davantage les jeunes âgés de 15 à 24 ans (10 %).

Cette donnée est issue d’une enquête réalisée durant l’année 2020-2021 par l’ISQ auprès d’environ 47 000 personnes âgées de 15 ans et plus.